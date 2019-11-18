18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

"Bir avuç Londralı tefeciye faiz ödeniyor" diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun temaslarını unuttu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
KILIÇDAROĞLU TEFECİ DEMİŞTİ! İMAMOĞLU AYAKLARINA GİTTİ

lideri , Başkanı ’nun tahvil satmak için ’da kredi kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri görmezden gelerek, iktidarı “Londra’daki bir avuç tefeciye yüksek ödüyorlar” sözleriyle suçlamaya kalkıştı.

Üç günlük ziyaret kapsamında 'ye giden Başkanı , 500 milyon dolarlık tahvil ihracı için 'da yatırımcılarla görüştü. İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nden daha önce iç borçlanma için iki kez yetki aldığı ancak dış borçlanma için bir yetki almadan Londra'da görüşmeler yaptığı ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun ayrıca 'de 27 yıl sonra ilk kez bir belediye tahvil satışı gerçekleştireceği belirtildi.



BORÇLANDIRIYOR

Akşam gazetesinin haberine göre; Londra'da finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesi Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, yatırımcılara 'un potansiyelini anlattı. 500 milyon dolarlık tahvil ihracına hazırlandığını anlatan İmamoğlu, İstanbul'un borcunu ödeyecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'nun görüşmelerde İstanbul'a yapılacak olan 6 kentsel finans projesi ve özellikle metro yatırımları üzerinde durduğu, şu anda 220 kilometre olan raylı sistem ağını, halen 200 kilometresi devam eden inşaatların üzerine bir 200 kilometre daha ekleyerek 5 yıl içerisinde 600 kilometrenin üzerine çıkarmak istediklerini söylediği belirtildi.

ÇEŞİTLİ YATIRIM UZMANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu'nun, fon oluşturma hedefi için temasları kapsamında aralarında , JP Morgan, . HSBC gibi yatırım bankaları ile BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group yatırım fonlarının bulunduğu kurumların temsilcileri, çeşitli yatırım uzmanları ile görüştüğü belirtildi.

TEFECİYE, FAİZCİYE SENİN BAŞKANIN GİTTİ

Genel Başkanı , BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programda konuştu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahvil satmak için Londra'da kredi kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri görmezden gelerek, iktidarı "Londra'daki bir avuç tefeciye yüksek ödüyorlar" sözleriyle suçlamaya kalkıştı.

Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha... EKREM İMAMOĞLU HANİ LİYAKATA ÖNEM VERİYORDU! İBB'DE 4 SKANDAL ATAMA DAHA...
Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu kavgası büyüyor EKREM İMAMOĞLU CANAN KAFTANCIOĞLU KAVGASI BÜYÜYOR
Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında kitap kavgası büyüyor EKREM İMAMOĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU ARASINDA KİTAP KAVGASI BÜYÜYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN