18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
BAHÇELİ'DEN YILDIZ KENTER İÇİN TAZİYE MESAJI

Genel Başkanı , usta tiyatro sanatçısı 'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Genel Başkanı , usta tiyatro sanatçısı 'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN