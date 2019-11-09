Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında kitap kavgası büyüyor
Ekrem İmamoğlu'nu parlatan "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabın ardından, CHP'de parti içi kavga giderek büyüyor. Canan Kaftancıoğlu'nun kitaba yönelik eleştirisinin ardından, İmamoğlu'ndan da Kaftancıoğlu'na eleştiri geldi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında yaşanan kavgaya dair konuştu. Kaftancıoğlu'nun kampanya direktörü olan Necati Özkan'ın "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabını eleştirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.
DW Türkçe'ye konuşan İmamoğlu, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:
- Seçim kampanyasında danışmanlığınızı yapan Necati Özkan'ın yazdığı ve süreci ele alan "Kahramanın Yolculuğu" adlı kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?
- Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İyi Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel. Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.
KAFTANCIOĞLU'NUN ELEŞTİRİSİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın yolculuğu' kitabına tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." ifadeleriyle yazarı eleştirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP ve HDP'nin utanç listesi!
- Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
- Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: İki yüzlülük yapılıyor!
- "Çekileceğiz" oyunu! Dönüyorlar
- Erdoğan resti çekmişti! İstanbul'da kritik zirve!
- Sır ölümlerle ilgili flaş açıklama!
- Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- Bölgede sıcak gelişme! Yeni operasyon...
- Antalya'daki dehşet evinde şok mektup!
- YÖK Atlas verileri güncellendi!
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması
- Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı