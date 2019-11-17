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Kılıçdaroğlu ihanette sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
KILIÇDAROĞLU'NDAN YABANCI SERMAYEYE ''GELMEYİN'' MESAJI

Yabancı sermayeye defalarca 'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.

Genel Başkanı , BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katıldı. Skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, '''de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" dedi ve yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU VARKEN DÜŞMANA İHTİYACIMIZ YOK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı sermayeye "gelmeyin" mesajı vermesi, ''ana muhalefet partisi genel başkanımız varken düşmana ihtiyacımız yok.'' yorumlarını beraberinde getirdi.

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BU İLK DEĞİL! İNGİLİZLERE DE ŞİKAYET ETMİŞTİ!

29 Kasım 2018 tarihinde 'ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmamıştı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi ingilizlere şikayet ederek "Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok" ifadelerini kullanmış ve İngiliz yatırımcıları uyarmıştı.

18 Nisan 2019 tarihinde 'da bir otelde, haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı açıklamayı tekrarlamıştı. Kılıçdaroğlu, ''Sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'ye yabancı sermaye niye gelsin?'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ İNGİLİZLERE ŞİKAYET ETTİ
Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etti KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ ALMANYA'YA ŞİKAYET ETTİ

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