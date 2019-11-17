Kılıçdaroğlu ihanette sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katıldı. Skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" dedi ve yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU VARKEN DÜŞMANA İHTİYACIMIZ YOK!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı sermayeye "gelmeyin" mesajı vermesi, ''ana muhalefet partisi genel başkanımız varken düşmana ihtiyacımız yok.'' yorumlarını beraberinde getirdi.
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BU İLK DEĞİL! İNGİLİZLERE DE ŞİKAYET ETMİŞTİ!
29 Kasım 2018 tarihinde İngiltere'ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmamıştı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi ingilizlere şikayet ederek "Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok" ifadelerini kullanmış ve İngiliz yatırımcıları uyarmıştı.
18 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da bir otelde, haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı açıklamayı tekrarlamıştı. Kılıçdaroğlu, ''Sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'ye yabancı sermaye niye gelsin?'' ifadelerini kullanmıştı.
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