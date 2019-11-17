Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Almanya'da muhalefet kanadında yer alan Yeşiller Partisi, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan en başından beri rahatsız olan Almanya'dan skandal bir hamle daha geldi. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi, harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.
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