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Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ALMANYA'DAN SKANDAL 'TÜRKİYE' ÇAĞRISI

'da muhalefet kanadında yer alan Yeşiller Partisi, 'nin kuzeyinde oluşturmak amacıyla başlatılan nedeniyle 'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı 'ndan en başından beri rahatsız olan 'dan skandal bir hamle daha geldi. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi, harekat nedeniyle 'ye yaptırım çağrısında bulundu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

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