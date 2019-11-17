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17.11.2019

Kılıçdaroğlu ihanette sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı

Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.

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