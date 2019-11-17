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Rum medyası şiddeti körüklüyor! "Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
RUM MEDYASI ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR! RUM TARAFINDA HER HANEYE BİR SİLAH DÜŞÜYOR

Rum medyası, Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla gündeme gelen ELAM örgütünün () bayrağı yaktığı bir dönemde, kullanılan silahları gündeme getirdi. Rum medyası, Rum tarafında her evde bir silah bulunduğunu yazdı.

Rum medyası, Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla gündeme gelen ELAM örgütünün () bayrağı yaktığı bir dönemde, kullanılan silahları gündeme getirdi.

Rum medyasının, Her evde bir silah manşetiyle verdiği habere göre, 'ta ortalama 100 kişiye 36,4 silah düşüyor. Rumların, Irak, ve 'ın da aşarak dünya sıralamasındaki yerinin 5'incilik ve 9'unculuk arasında değiştiği bildirildi.

RUM MEDYASI MANŞET YAPTI
Politis gazetesi haberi, Silah tasarrufu oranında Irakı da geçtik. Rumlar, hiçbir denetim olmaksızın tamamen silahlı. Silahlar soygun veya cinayet gibi yasadışı faaliyetlerde kullanıldı" manşetiyle verdi. Güney Kıbrıs'ın nüfusunun bir milyon olduğuna dikkat çekilen haberde, "Yaklaşık 285 bin silah var. Bunların yaklaşık 155 bini kayıtlı silahlardır" ifadelerine yer verildi.

Rumların G-3, Kalaşnikof, Sa vz. 58 tipi hücum silahları kullandığına dikkat çekilen haberlerde; "25 ile 70 yaş aralığındaki, 3 kişiden 1'inin bir av tüfeği veya asker tüfeği var" denildi.

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