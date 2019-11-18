18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hız koridoru uygulaması yaygınlaşıyor! Radarı geçince gaza basan yandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
SÜRÜCÜLER DİKKAT! BUNU YAPAN YANDI

Karayollarında hız takibi yapan (EDS) anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Belirlenecek iki nokta arasındaki mesafeyi hızlı kat edene ceza yazılacak. Hız koridoru uygulaması ike amaçlanan kara yollarında oranlarını daha aza indirmek.

Şehirler arası yollarda ortalama hız uygulaması yaygınlaştırılacak. Sürücülerin yolculuğun radar noktalarında yavaşlayıp yolun geri kalanında yapmasının önüne geçilecek. Sürücünün gittiği yol ve kat ettiği süre oranlanarak ortalama hız bulunacak. Aşırı hız yapan sürücüler buna göre cezalandırılacak. 2020 yılında sistem belirlenecek güzergahlarda denecek.

PLAKA TANIMA İLE GENİŞLETİLECEK

Otoyol üzerinde belirli noktalara sabit mesafeli kameraları yerleştirilecek. Birinci noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç fotoğrafı ile birlikte kaydedilecek. Araç ikinci noktadan geçiş yaptığı anda aynı bilgiler sistemde karşılaştırılacak. Gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilecek. Sistem sadece iki nokta arasında sınırlı kalmayarak değişik mesafelere ilave edilen yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile genişletilebilecek.

KORİDOR ÖLÇÜMÜ

Ortalama hız uygulamasının, tek ve belirli bir nokta üzerinden yapılan hız ölçüm sistemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesi öngörülüyor. Genelde radar hız ölçüm noktaları sürücüler tarafından tespit edilebildiği için taşıtlar bu noktaya geldiğinde yavaşlıyor. Ana arter yollarda belirlenen iki veya daha fazla nokta arasında hız koridoru uygulaması yapılarak sadece ilgili noktada değil uzun bir mesafede hız ölçümü yapılmış olacak.

2020'DE İKİ GÜZERGAHTA

2020 yılından itibaren, anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki devlet ve il yolları ağında ortalama hız denetimlerinin esas alındığı Elektronik Denetim Sistemi kurulabilecek öncelikli güzergâhlar tespit edilecek. Belirlenecek asgari iki güzergâhta sistem hayata geçirilecek.

DUBLE AĞA 3 BİN KM İLAVE

Yeni Şafak'ın haberine göre; , duble yol ağına gelecek yıl yaklaşık 3 bin kilometre yeni yol ekleyecek. Önümüzdeki yıl toplam 2 bin 872 kilometre bölünmüş yolun yapılması planlanıyor. Yeni yollarla birlikte kazalara neden olan 65 kara noktada da iyileştirmeye gidilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN