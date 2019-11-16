16 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İmamoğlu'nun tarihe geçen utanç karesi ve CHP'nin 70 yıllık içleracısı hali

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
UTANÇ KARESİ! 70 YILLIK İÇLER ACISI DURUM

'li 'nun Atık Su Tesisi Temel Atmama töreni tarihe bir utanç karesi olarak geçerken CHP'nin 70 yıldır yerinde saymaya devam etmesi hizmetten kaçması vatan toprağına dikilecek fidana bile bahane bulması CHP'nin içleracısı halini gözler önüne serdi.

"'ne uçak mı indireceksiniz" diyerek yola, "Zenginler geçecek" çarpıtmasıyla köprüye, "Kurbağalara göl yapıyorsunuz" mizahıyla baraja, "Tuz Gölü'ne alabalık tesisi" benzetmesiyle havaalanına karşı çıkan , 70 yıldır yerinde saymaya devam ediyor. CHP'li Başkanı İmamoğlu ise vizyonsuzluğu bir adım daha ileri götürüp 'temel atmama' töreni yaparak tarihe geçti.

CHP'li İmamoğlu yönetiminde çatlak! CHP'Lİ İMAMOĞLU YÖNETİMİNDE ÇATLAK!

KARA MİZAH ÖRNEKLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP'nin proje ve hizmete alerjisi 'un geleceği için kritik bir projeyi 'temel atmama töreni' ile iptal eden 'nda nüksetti. İmamoğlu iptal etse de Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek. Günümüzde İmamoğlu ile tekrarlanan CHP'nin tarihi projelere muhalefeti ve ülke-şehirlerin geleceğine ilişkin öngörüsüzlüğü geçmişte kara mizah örneklerle dolu. İşte örnekler:

Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha... EKREM İMAMOĞLU HANİ LİYAKATA ÖNEM VERİYORDU! İBB'DE 4 SKANDAL ATAMA DAHA...

UÇAK MI İNDİRECEKSİNİZ?

1957 seçimlerinden sonra İstanbul'da imar çalışmalarına ağırlık veren dönemin başbakanı , bugün İstanbul trafiğine nefes aldıran cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi'nin genişliğine "Uçak mı indireceksiniz?" diye karşı çıktı. Menderes, söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmemiş olsa bugün İstanbul trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktı.

Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun BAKAN VARANK'TAN İMAMOĞLU'NUN 'TEMEL ATMAMA' TÖRENİNE TEPKİ: KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİYORSUN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN