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CHP'li Mansur Yavaş'tan davalık olduğu Necmettin Kesgin'e: Seni öldürteceğim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
MANSUR YAVAŞ'TAN ÖLÜM TEHDİDİ!

Belediye Başkanı , bir kez daha hakim karşısına çıktı. Yavaş, ortada suç olmadığını ileri sürerek, beraat kararı verilmesini istedi. Yavaş'ın kendisini sürekli mesajlarla tehdit ettiğini ileri süren ise, "Diplomanı iptal ettireceğim, barodaki stajını yakacağım, seni hapse attırıp öldürteceğim diyerek tehdit etti" dedi.

Belediye Başkanı , yargılandığı 'senet' davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. 33. 'ndeki davaya, geçtiğimiz celse yurt dışında bulunması nedeniyle duruşmada hazır olmayan Yavaş ile katılan ve avukatları katıldı.

Mansur Yavaş sahte senet davası için hakim karşısında! MANSUR YAVAŞ "SAHTE SENET" DAVASI İÇİN HAKİM KARŞISINDA!

BERAAT KARARI İSTEDİ

Sanık Yavaş, savunmasında, "suç makinası" dediği Necmettin Kesgin'in kendisine iftira attığını iddia etti. Yavaş, ortada suç olmadığını ileri sürerek, beraat kararı verilmesini istedi. Necmettin Kesgin ise Yavaş'ın kendisine karşı pek çok suç işlediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin A Haber'e konuştu MANSUR YAVAŞ'IN MAĞDUR ETTİĞİ İŞ İNSANI NECMETTİN KESGİN A HABER'E KONUŞTU

SÜREKLİ TEHDİT MESAJLARI

Yavaş'ın kendisini sürekli mesajlarla tehdit ettiğini ileri süren Kesgin, "Diplomanı iptal ettireceğim, barodaki stajını yakacağım, seni hapse attırıp öldürteceğim diyerek tehdit etti" dedi. Bunun üzerine sanık avukatları, Kesgin'in yargılama konusu dışına çıktığı savunarak itirazda bulundu. Mahkeme Başkanı ise yargılamaya konu 13 Şubat 2015 ile 3 Haziran 2015 tarihleri arasındaki mesajlara ilişkin beyanlarda bulunması için uyarıda bulundu.

GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Verilen arada Yavaş, kendisini görüntülemek isteyen bazı basın mensuplarına "Çekme kardeşim" diye çıkıştı. Yavaş'ın koruması olmadığı öğrenilen bazı sivil kişiler ise davayı takip eden basın mensuplarına sözlü ve fiziki müdahalede bulundu.

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