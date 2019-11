İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in öldürülmesiyle ilgili aranan mendilcinin fotoğrafı ortaya çıktı!

İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp olaydan önce aniden ortadan kaybolan gizemli mendilcinin fotoğrafı ortaya çıktı. Polisin peşinde olduğu Suriye’li mendilciyi ararken aynı bölgede bu işi yapan Orhan Fikilli “Her sabah selam verirdim. Sadece ‘Merhaba’ derdi. Sokakları dolaşmazdı” dedi.

İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp olaydan önce aniden ortadan kaybolan gizemli mendilcinin fotoğrafına Google'dan ulaşıldı. Polis Suriye'li mendilciyi ararken aynı bölgede bu işi yapan Orhan Fikilli "Her sabah selam verirdim. Sadece 'Merhaba' derdi. Sokakları dolaşmazdı" dedi.

ESKİ İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy, Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci hâlâ bulunamadı. Polis ekipleri, Hürriyet'in gündeme getirdiği Suriyeli mendilci "Muhammed" hakkında inceleme başlattı. Ekipler önceki gün mendilciyi tanıyan Karaköy esnafının ifadesine başvurdu. Esnafın anlatımına göre gizemli mendilci her sabah saat 08.00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı'na gelip ajan Le Mesurier'in hem ev hem ofis olarak kullandığı binanın olduğu sokağın başında gün boyunca bekliyordu. Bir yıl boyunca yaz kış demeden neredeyse her gün sokağa gelen mendilci esnafın anlatımına göre sabahları tost yiyip kahve içiyordu. Eski kıyafetler giyen ve uzun sakal bırakan mendilci aynı zamanda düzgün Arapça konuşuyordu. Karaköy esnafının anlatımına göre az Türkçe bildiği düşünülen mendilci çevresiyle de pek sohbet etmiyordu. Adının "Muhammed" olduğunu söyleyen mendilci her gün saat 16.00 sıralarında sokaktan ayrılıyordu. Mendilci, Le Mesurier'in ölümünden bir hafta önce ortadan kayboldu.

Orhan Fikilli

HEP AYNI YERDE BEKLİYORDU

Aynı bölgede 33 yıldır dolaşarak mendil sattığını söyleyen Orhan Fikilli her gün yaklaşık beş defa Ali Paşa Medresesi Sokak'tan geçtiğini belirtti. Bir yıl boyunca Suriyeli Muhammed'i gördüğünü söyleyen mendilci Orhan Fikilli "Ben yıllardır Karaköy bölgesinde mendil satarım. Yaşım büyük olmasına rağmen sokakları dolaşırım. Çantamdaki mendilleri satmaya çalışırım. Yaklaşık bir yıldır sabahları sokaktan geçtiğimde Suriyeli mendilciye selam verirdim. Sadece 'merhaba' derdi. Başka bir şey söylemezdi. Ama güzel Arapça konuşuyordu. Hep aynı yerde bekliyordu. Benden genç olmasına rağmen hiç sokakları dolaşmazdı. Hep aynı yerde otururdu. Bizimle pek konuşmadı. Önünde bir tezgâhı vardı" dedi. Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürürken gizemli Suriyeli mendilcinin fotoğrafı Google sokak görüntülerine yansıdı. Görüntülerde mendilcinin, Le Mesurier'in evinin olduğu sokağın başında oturduğu ve mendil sattığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin teşhis ettiği mendilci Muhammed'in yüzü fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.

ARKADAŞINDA KALIYOR

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ajan Le Mesurier'in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in Beyoğlu bölgesinde bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay günü Winberg'in saati, yüzüğü ve bir miktar parasına el koymuştu. Polisler, önceki gün Winberg'i arayarak gelip eşyalarını almasını söyledi. Ancak Winberg'in 'güvenlik' gerekçesiyle karakola gitmediği öğrenildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier

'BİZİ ÖLÜ GÖRMEK İSTEYENLER VAR'

ABD merkezli New York Times gazetesine James Gustaf Edward Le Mesurier için bir yazı kaleme alan İtalyan yazar Janine di Giovanni, geçmişteki ilginç bir konuşmalarını anlattı. 2016 yılında Türkiye'de Beyaz Baretliler'in eğitim yaptığı gizli bir bölgeye Le Mesurier ile birlikte seyahat ettiğini söyleyen Giovanni, eğitimler için "Neden gizli bir bölge tercih ediyorsunuz" diye sorduğunda, eski İngiliz istihbarat askerinin "Bizi ölü olarak görmek isteyen kaç kişi olduğunu biliyor musun" cevabını verdiğini yazdı. Giovanni, makalesinde "Le Mesurier, ilgisini Suriye'ye yöneltmeden önce Irak ve Kosova'da da çalıştı. Kendisini savaşın yıktığı toplumlara kimsenin onları kurtarmaya gelmediği durumlarda, kendi başlarının çaresine bakmalarını öğretmeye adamıştı. Le Mesurier'in Beyaz Baretliler konsepti, sivilleri eğiterek komşularına bakmalarına, enkaz altındakileri çıkararak onları hayata döndürmeye dayanıyor. Bir keresinde 'Eğer enkazın altına gömülürsen, seni birilerinin aradığını biliyorsun. Senin için birisi geliyor. Toplumu güçlendirmek böyle işliyor' demişti" ifadesini kullandı. Yazara göre, Le Mesurier Suriye'deki Beyaz Baretliler deneyimini dünyadaki diğer çatışma alanlarına da taşımayı hedefliyordu.

KIZDIRAN MESAJ

Giovanni, Le Mesurier'in Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını arttırdığı 2016 ve 2017'de Rusya merkezli sosyal medya hesaplarının kendisine yönelik karalama kampanyasından çok rahatsız olduğunu yazdı. İtalyan yazar, One Syria Campaing isimli kuruluşun bir çalışmasına göre, Rus sosyal medya ekiplerinin iki yıllık dönemde Beyaz Baretlilere karşı sosyal medya iletileriyle 56 milyonluk bir kitleye ulaştığını hatırlattı. Bu sosyal medya kampanyalarında İngiliz ordusu geçmişini hedef alan kişisel saldırıların da bulunduğunu yazan Janine di Giovanni, bir keresinde eşi Emma Winberg hakkındaki bir mesajın Le Mesurier'i çok öfkelendirdiğini ifade etti.

BİR GÜN ÖNCE TANSİYONDAN HASTANEDE

JAMES Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul Büyükada'daki kiralık evinde temizlikçi olarak çalışan Gül Feyzullaheva, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşurken, eski askerin ölmeden bir gün önce yüksek tansiyon şikâyetiyle doktora gittiğini söyledi. Le Mesurier'in hafta sonunu eşi Emma Winberg ile geçirdiğini söyleyen Feyzullaheva, bu süreçte çok keyifsiz ve stresli olduğunu belirtti. Feyzullaheva'nın ifadesine göre, hastanede tansiyonu 16/12 olarak ölçülen İngiliz, iğne olup ilaç aldıktan sonra eve geldi.

Hürriyet