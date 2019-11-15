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Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
AĞRI'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağrı'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlendi.

Detaylar geliyor....

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