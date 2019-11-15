Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Son dakika haberine göre Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağrı'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlendi.Detaylar geliyor....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da felaket! 1'i çocuk 3 kişinin...
- ABD'den flaş Türkiye'ye yaptırım açıklaması
- CHP'li belediyeye vatandaş isyan etti!
- HDP'li vekilin oğluna şok! Parmak izi bulundu
- Düğmeye basıldı! Polis, 53 ismin peşinde
- Ölü bulunan İngiliz ajanın mesajı dikkat çekti!
- Bakan duyurdu! Artık af yok, yeni kanun hazırlanıyor
- Diyarbakır'da PKK'ya 'Kıran-5' darbesi!
- HDP'li 4 belediye başkanına terörden gözaltı!
- Gizem aydınlatılamadı! Kafa karıştıran sorular
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!