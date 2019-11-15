Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi

Son dakika haberine göre Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağrı'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlendi.

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