Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fatih sondaj gemimiz Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile İlgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin uluslararası şirketlerle anlaşarak Kıbrıs kıta sahanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin hakkını gasp etmesine izin verilmedi ve Doğu Akdeniz'de Fatih ve Yavuz gemileri ile sondaj çalışmaları başladı.

"YENİ FAALİYETLER BAŞLADI"

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile İlgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih gemimiz hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve faaliyetlerin yeniden başladığını söyledi. Fuat Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.

"YAPTIRIM TASLAĞININ HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Okay, "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.