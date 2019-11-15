15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fatih sondaj gemimiz Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
FUAT OKTAY'DAN AB'YE SERT TEPKİ!

'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak 'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile İlgili Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin uluslararası şirketlerle anlaşarak Kıbrıs kıta sahanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve 'nin hakkını gasp etmesine izin verilmedi ve 'de Fatih ve Yavuz gemileri ile sondaj çalışmaları başladı.

"YENİ FAALİYETLER BAŞLADI"

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile İlgili Fuat Oktay, Fatih gemimiz hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve faaliyetlerin yeniden başladığını söyledi. Fuat Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün 'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.

"YAPTIRIM TASLAĞININ HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Okay, "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN