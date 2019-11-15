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ABD'li senatör Risch, senatörlerden "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını geçirmemelerini istediğini söyledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ABD'DEN FLAŞ TÜRKİYE'YE YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Reuters'ın son dakika haberine göre; Başkanı , ile S-400 alımıyla ilgili yapılacak görüşmelerdeki gerginliği azaltmak amacıyla senatörlerin 'ye yaptırım tasarısını "şu anda" geçirmemelerini istediğini belirtti.

Ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanı , "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" ifadesini kullandı.

"İLİŞKİLERİ BALTALAMAK İSTEMİYORUZ"

Reuters'ın haberine göre Risch, ABD'nin bu ilişkiyi (-Washington) baltalamak istemediğini, ancak silah satışının devam edemeyeceğini belirtti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİMLERDENDİ

Senatör Jim Risch, Başkan ve ABD Başkanı 'ın 'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi'den biriydi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI DA ENGELLENMİŞTİ

Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör da, Başkan Erdoğan ile bir araya geldikten sonra açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu. Graham, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de yapılan oylamayla kabul edilen karar tasarının Senato'da görüşülmesini engellemişti. Lindsey Graham, "Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı" diyerek karar tasarının Senato'da görüşülmesini bloke etmişti.

Başkan Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısını bloke etti BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI SENATÖR LİNDSEY GRAHAM, ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ
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