ABD'li senatör Risch, senatörlerden "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını geçirmemelerini istediğini söyledi

Ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" ifadesini kullandı.

"İLİŞKİLERİ BALTALAMAK İSTEMİYORUZ"

Reuters'ın haberine göre Risch, ABD'nin bu ilişkiyi (Ankara-Washington) baltalamak istemediğini, ancak silah satışının devam edemeyeceğini belirtti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİMLERDENDİ

Senatör Jim Risch, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi'den biriydi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI DA ENGELLENMİŞTİ

Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, Başkan Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu. Graham, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de yapılan oylamayla kabul edilen karar tasarının Senato'da görüşülmesini engellemişti. Lindsey Graham, "Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı" diyerek karar tasarının Senato'da görüşülmesini bloke etmişti.