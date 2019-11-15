ABD askerleri PKK mezarlığında

Suriye’de petrol bölgelerinde PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün mezarlığını ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından Pentagon’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından PKK ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı.

Haseke'de PKK'lılarla birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün mezarlığına gitti. Burada Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.