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ABD askerleri PKK mezarlığında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019
ABD ASKERLERİ PKK MEZARLIĞINDA

’de bölgelerinde ’lılarla devriye atan askerleri, Haseke’de terör örgütünün mezarlığını ziyaret etti. ABD Başkanı ’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından ’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu.

Başkanı 'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından ile ilişkileri daha da derinleştiren , işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı.

Haseke'de PKK'lılarla birlikte bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün mezarlığına gitti. Burada Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.

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