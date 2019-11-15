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Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
AK PARTİ'DEN DOĞU AKDENİZ VE KKTC MESAJI

AK Parti sözcüsü , ’nin 36. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Çelik, “Masada ve sahada, müzakerelerde ve ’de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz.” İfadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü , sosyal medya hesabı Twitter'dan 'nin 36. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Çelik, "Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz." dedi.

Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

"KKTC'nin kurulması ve varlığını sürdürmesi için eşsiz fedakarlıklarda bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. .

Masada ve sahada, müzakerelerde ve 'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz.

Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz'de fiili durum oluşturmaya çalışanlar Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye'ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır.

KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB'nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez."


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