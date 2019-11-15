İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Sorgusu devam ediyor
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa’da da Türkiye’de de bombalı eylemleri gerçekleştiren kişinin şu an sorgusu devam ediyor” dedi. Ayrıca Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." ifadelerine yer verdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.
YAKALANAN KRİTİK İSİM KİM?
Soylu, "Avrupa'da da Türkiye'de de bombalı eylemleri gerçekleştiren kişinin şu an sorgusu devam ediyor" açıklamasında bulundu.
ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ AJAN HAKKINDA AÇIKLAMA
Beyoğlu'nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier hakkında Bakan Soylu, "Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır." dedi.
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