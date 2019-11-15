Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı beklenti anketi açıklandı. Açıklanan ankete göre Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,69'dan 12,18'e düştü. 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,0473'ten 5,9055'e düştü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,18'e geriledi.
TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.
Bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,82'ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 0,93'ten yüzde 0,72'ye indi.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 12,69'dan kasımda yüzde 12,18'e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 11,18'den yüzde 10,46'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,76'dan yüzde 9,16'ya geriledi.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473'ten 5,9055'e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097'den 6,3239'a düştü.
Bir önceki anket döneminde eksi 852,2 milyon dolar olan olan yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi, bu dönemde 585,8 milyon dolar cari fazla şeklinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde eksi 12,8 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi de bu anket döneminde eksi 13,3 milyar dolar oldu.
BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14 OLDU
GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,09'dan yüzde 0,3'e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86'dan yüzde 13,83'e indi.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'den ihraç edilen Yılmaz Ateş'in disiplin süreci ve savunması ortaya çıktı
- Adnan Oktar montaj tuzağını itiraf etti!
- Bakanlık siyanür intiharları için harekete geçti
- Mansur Yavaş hakim karşısında!
- İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması
- Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- İmamoğlu'nun anlatan kitap çalıntı çıktı
- Hükümetten açıklama: Sorgusu devam ediyor
- Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- Artık yer yok! Çürümeye terk edildi
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"