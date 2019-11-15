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Karaköy'deki çirkin saldırıda bilgi alma tutanağı ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
KARAKÖY'DEKİ ÇİRKİN SALDIRIDA BİLGİ ALMA TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul 'de başörtülü kadınların saldırıya uğraması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gamze İnce ve arkadaşına karşı yapılan çirkin saldırı sonrası bilgi alma tutanağı ortaya çıktı.

'de, kadın saldırgan kaldırımda yanından geçen kızın başına yumruk atar gibi vurup başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı.

Görgü tanıkları başörtülü kadınlara saldırıyı anlattı GÖRGÜ TANIKLARI BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRIYI ANLATTI

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.

Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

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Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Kemara kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.

İŞTE BİLGİ ALMA TUTANAĞI

Öte yandan olayla ilgili "Bilgi Alma Tutanağı" ortaya çıktı. Tutanakta, saldırganın "Tesettürünüzü alın buradan gidin" diye hakaretler ettiği belirtiliyor.

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Osman Gen&#231; Osman Genç

Bu ülkeyi muslüman dedeleeimiz ninelerimiz kurdu. Bu ulkenin geçmişi cumhuriyet tarihi değil OsmanlıSelçuklu ve daha derinlerdedir. Gercek sahipkeri bizleriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2019 21:31
Mehmet Mehmet

Bu yaptığı ne insani nede medeniyetle bağdaşır.cezasız kalmamali,bu tiplerin ne cumhuriyet nede Atatürkçülükle alakası yok bu düpedüz etnik bölücülüktür.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2019 21:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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