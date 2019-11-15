Karaköy'deki çirkin saldırıda bilgi alma tutanağı ortaya çıktı
İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınların saldırıya uğraması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gamze İnce ve arkadaşına karşı yapılan çirkin saldırı sonrası bilgi alma tutanağı ortaya çıktı.
Karaköy'de, kadın saldırgan kaldırımda yanından geçen kızın başına yumruk atar gibi vurup başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.
Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.
Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.
Kemara kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.
İŞTE BİLGİ ALMA TUTANAĞI
Öte yandan olayla ilgili "Bilgi Alma Tutanağı" ortaya çıktı. Tutanakta, saldırganın "Tesettürünüzü alın buradan gidin" diye hakaretler ettiği belirtiliyor.
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Bu ülkeyi muslüman dedeleeimiz ninelerimiz kurdu. Bu ulkenin geçmişi cumhuriyet tarihi değil OsmanlıSelçuklu ve daha derinlerdedir. Gercek sahipkeri bizleriz.cevapla 15.11.2019 21:31
Bu yaptığı ne insani nede medeniyetle bağdaşır.cezasız kalmamali,bu tiplerin ne cumhuriyet nede Atatürkçülükle alakası yok bu düpedüz etnik bölücülüktür.cevapla 15.11.2019 21:08
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