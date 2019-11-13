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Yayınlarıyla Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına isyan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
İSMAİL KÜÇÜKKAYA, İMAMOĞLU'NA İSYAN ETTİ!

Sürekli olarak tarafsızlıktan bahseden ancak seçim çalışmaları sırasında 'li Başkanı 'nu destekleyen yayınların altına imza atan sunucusu , 'da suya yapılan yüzde 20 zamma isyan etti. Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

, 'nun yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. (), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İNDİRİM MANTIKSIZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.

Yayınlarıyla Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına isyan etti YAYINLARIYLA EKREM İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN İSMAİL KÜÇÜKKAYA, İSTANBUL'DAKİ SU ZAMMINA İSYAN ETTİ

"ZAM YAPMAK KOLAYCILIK"

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. 'de programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu bunu Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

"BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"

Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. 'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz." dedi.

İTÜ Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı İTÜ EKREM İMAMOĞLU'NU YALANLADI
İstanbul'da suya zam var indirim yok İSTANBUL'DA SUYA ZAM VAR İNDİRİM YOK
İSKİ'den suya son dakika zammı! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? İstanbul'da su faturası ne kadar artacak? İSKİ'DEN SUYA SON DAKİKA ZAMMI! İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ? İSTANBUL'DA SU FATURASI NE KADAR ARTACAK?
İstanbul'da suya 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam İSTANBUL'DA SUYA 1 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜZDE 20 ZAM

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