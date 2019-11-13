Yayınlarıyla Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına isyan etti
Sürekli olarak tarafsızlıktan bahseden ancak seçim çalışmaları sırasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınların altına imza atan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İstanbul'da suya yapılan yüzde 20 zamma isyan etti. Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.
İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun zam yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.
İNDİRİM MANTIKSIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.
"ZAM YAPMAK KOLAYCILIK"
1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu bunu Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.
"BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"
Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz." dedi.
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