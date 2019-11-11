ABD ordusu ve terör örgütü YPG/PKK'dan petrol için ortak devriye!
ABD ve Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye'ye verdiği söze rağmen terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki varlığını koruyor. Bölgede ABD ile sırt sırta veren YPG/PKK’lılar, petrol kuyularında ortak devriye yaptıkları ABD askerlerine özel koruma da sağlıyor.ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki, petrol sahalarında YPG/PKK'yla devriye faaliyetlerine devam ediyor.
Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor.
AA, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye'de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK'lıları bir arada görüntüledi.
ABD VE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SIRT SIRTA!
Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD'lilere YPG/PKK'lılar eşlik ediyor.
ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı.
Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD'li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.
TÜRKİYE'DEN ABD'YE SURİYE TEPKİSİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuşmuştu.
Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.
ABD'DEN BÖLGEYE SEVKİYAT
ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.
ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.
Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.
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