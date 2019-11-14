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14.11.2019

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanıyla ilgili flaş 'mendilci' detayı |Video

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile flaş gelişme... Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayıyla ilgili bir esnafın iddiası dikkati çekti. Esnaf iddiasına göre son 1 yıldır mendil satıcısının sokakta olduğu, cinayetten bir hafta 10 gün önce o mendil satıcısının ortadan kaybolduğunu söyledi. Bu detaylar ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında anlattı.

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