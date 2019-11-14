İngiliz ajan öldü mü öldürüldü mü? İngiliz medyasından flaş Rusya iddiası

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu. Olayı soruşturan polis, İngiliz'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan cinayetle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İngiliz ajan öldü mü, öldürüldü mü? İngiliz medyası Rusya'yı konuyla ilgili neyle suçluyor? Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuyla alakalı ne dedi? İstanbul'da yaşanan sır dolu ölümle ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan canlı aktardı.