14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier'in 1 yıldır kapısında bekleyen mendilci kayıp

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
GİZEMLİ MENDİLCİ KAYIPLARA KARIŞTI!

Beyoğlu’ndaki evinin sokağında ölü bulunan İngiliz eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward ’le ilgili soruşturmaya ve polisleri de dahil edildi. İngiliz ajanın eşi dün, Cinayet Büro Amirliği’nde 4 saat sorgulandı. Cenazesi ’ye gönderilen Le Mesurier’in evinin önünde bir yıl boyunca ayrılmadan kâğıt mendil satan ve 10 gün önce birden bire kayıplara karışan gizemli Suriyeli ise akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

Le MesurIer'in home ofis olarak kullandığı bina Karaköy'deki 'ta bulunuyor. Sokağa adını veren medresenin duvarının başladığı yer ile 'in evinin girişi aynı hizada. Mahallelinin anlattığına göre, medresenin duvarının başladığı yerde bir yıl önce bir mendil satıcısı beklemeye başladı. 'Beyaz tenli, renkli gözlü ve kirli sakallı' mendilci adının Muhammed olduğunu, Suriye'deki savaştan kaçarak 'a geldiğini anlattı. Arapça konuşuyordu. Yağmurda, karda bile oradan ayrılmayan Suriyeli mendilcinin durduğu yer Le Mesurier'in binasının tam karşısında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN