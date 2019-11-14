Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier'in 1 yıldır kapısında bekleyen mendilci kayıp
İstanbul Beyoğlu’ndaki evinin sokağında ölü bulunan İngiliz eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturmaya Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube polisleri de dahil edildi. İngiliz ajanın eşi Emma Winberg dün, Cinayet Büro Amirliği’nde 4 saat sorgulandı. Cenazesi İngiltere’ye gönderilen Le Mesurier’in evinin önünde bir yıl boyunca ayrılmadan kâğıt mendil satan ve 10 gün önce birden bire kayıplara karışan gizemli Suriyeli ise akıllarda birçok soru işareti bıraktı.
Le MesurIer'in home ofis olarak kullandığı bina Karaköy'deki Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunuyor. Sokağa adını veren medresenin duvarının başladığı yer ile Le Mesurier'in evinin girişi aynı hizada. Mahallelinin anlattığına göre, medresenin duvarının başladığı yerde bir yıl önce bir mendil satıcısı beklemeye başladı. 'Beyaz tenli, renkli gözlü ve kirli sakallı' mendilci adının Muhammed olduğunu, Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a geldiğini anlattı. Arapça konuşuyordu. Yağmurda, karda bile oradan ayrılmayan Suriyeli mendilcinin durduğu yer Le Mesurier'in binasının tam karşısında.
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