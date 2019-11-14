Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı. Bakanlık, TSK ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:
"8 TERÖRİST YOK EDİLDİ"
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi."
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