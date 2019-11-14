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Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
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, ve 'in düzenlediği ortak operasyon ile Metina bölgesinde tespit edilen 8 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

, Kuzey 'ta devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı. Bakanlık, ve 'in düzenlediği ortak operasyon ile Metina bölgesinde tespit edilen 8 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"8 TERÖRİST YOK EDİLDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi."

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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 5 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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