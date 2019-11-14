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Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
MİLLİ SARAYLAR, MÜZEKART KAPSAMINA ALINIYOR

hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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