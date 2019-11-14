Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Milli Saraylar hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
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