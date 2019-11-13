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13.11.2019

Başkan Erdoğan ve Donald Trump'tan ilk açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı. Ve artık gözler Beyaz Saray’daki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine çevrildi. Beyaz Saray'da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor. Suriye’nin kuzeyinde varılan mutabakat ve ABD’nin terör örgütü YPG ile olan kirli ilişkisi ele alınacak. Öte yandan Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın çantasındaki önemli dosyalardan biri..

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