Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
İstanbul Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi. Winber işlemlerin ardından buradan ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi. İngiliz subayının cenazesi öğleden sonra Adli Tıp Kurumu'ndana alınarak eşi ve konsolosluk çalışanlarına teslime dilecek. Öte yandan Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Hedvig Christina Winber buradaki işlemlerin ardından özel bir araçla 09.40 sıralarında ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.
İngiliz subayının cenazesi öğleden sonra Adli Tıp Kurumu'ndana alınarak eşi ve konsolosluk çalışanlarına teslime dilecek.
JAMES GUSTAF EDWARD LE MESURİER’İN EŞİ EMMA HEDVİG CHRİSTİNA WİNBER ADLİ TIP KURUMU’NDA YÜZÜNÜ GİZLEDİ
ADLİ TIP ESKİ İNGİLİZ AJANIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İLK RAPORUNU TAMAMLADI
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.
Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca ölüm raporu hazırlandı.
Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier'in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.Le Mesurier'in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı.
Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi.
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