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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ölen eski "İngiliz İstihbarat Subayı" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İNGİLİZ AJANLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Ali Yerlikaya, 'nda cesedi bulunan eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız." dedi.

Ali Yerlikaya, 'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor.

"KONUYU AYDINLATMAK İÇİN..."

Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.

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