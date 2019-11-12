İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ölen eski "İngiliz İstihbarat Subayı" açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYOR"
Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor.
"KONUYU AYDINLATMAK İÇİN..."
Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.
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