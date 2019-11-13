Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.
TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU
Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.
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