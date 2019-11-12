İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ölen eski "İngiliz İstihbarat Subayı" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu'nda Kılıç Ali Paşa cami yanında ölü bulunan İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier hakkında bir açıklama yaptı.

İstanbul'da dün sabaha karşı sokak ortasında ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in ölüm olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Le Mesurier'in eşi Christina Winberg'in verdiği ifade ortaya çıktı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: (eski İngiliz subayının ölümü) Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir." denildi.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in polise verdiği ifadede, eşinin yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün sabah Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

EŞİ İFADE VERDİ

Polis, Le Mesurier'in eşi Winberg'in (39) ifadesine başvurdu. Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi.

İsveç vatandaşı Winberg, olay günü eşinin uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını da dile getirdi.

"BİR DAHA DIŞARI ÇIKMADIK"

Eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle psikolojik ilaç ve uyku ilacı kullanmaya başladığını anlatan Winberg, ifadesinde şunları söyledi:

"2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

İNTİHAR OLASILIĞI AĞIR BASIYOR

Öte yandan olayı çok yönlü inceleyen ekiplerin, Le Mesurier'in işe Winberg'den tırnak arasından doku örneği aldığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, el ve ayaklarında bulunan kırıklardan Le Mesurier'in intihar olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Polis de Le Mesurier'in yatak odası penceresi önünde bulunan yaklaşık 1 metre genişliğindeki çıkıntıdan düşmesinin mümkün olmadığını, kendisinin atlayarak intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI

Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.

Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor. Le Mesurier'in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi. Başsavcılık kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıptan gelecek raporun beklendiğini belirtti.



