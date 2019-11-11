İngiliz ajan James Gustaf Edward Lemesurier kim? Öldü mü öldürüldü mü?

Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier İstanbul Beyoğlu’nda ölü bulundu. Lemesurier'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Peki İngiliz ajan kim? Bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan SABAH Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman verdi. Karaman, “Cesedin üzerinde, herhangi bir kesici aletle yada silahla bir yaralanma yok. Olay yerindeki kamera kayıtları inceleniyor. Düştüğü yer gören kamera şu ana kadar bulunamadı. Herhangi bir suikaste maruz kalıp kalmadığı araştırılıyor. Kendisi Esad’ın hedefindeki bir isimdi.” dedi.

"RUSYA VE SURİYE REJİMİ TARAFINDAN AJANLIKLA İTHAM EDİLİYORDU"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının detaylı bir soruşturma söz konusu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de tahkikatı devam ediyor" diyen Karaman, "Öldürülüp, öldürülmediği tartışılan kişi Beyaz Baretliler'in kurucusu olarak biliniyor. Beyaz Baretliler, Esad rejiminin bombardımanına karşı farklı meslek gruplarının bir araya gelerek sivilleri kurtarma ekibi olarak biliniyor. Fakat Beyaz Baretliler Rusya ve Suriye rejimi tarafından ajanlıkla itham ediliyor. Farklı ülke ve kuruluşlar tarafından finanse edildiği iddia ediliyor. Bugün sabah 5.30 sıralarında cesedi bulunan kişi de bu grubun kurucusu. Bir süredir İstanbul'da oldukları ve Büyükada'da yaşadıkları biliniyor. Büyükada'dan Beyoğlu'ndaki homeofis olarak kullanılan bir vakfa ait geldikleri burada da eşinin ifadesine göre tedavi için geldiklerini belirtiyor." diye konuştu.

"DÜŞTÜĞÜ YER GÖREN KAMERA ŞU ANA KADAR BULUNAMADI"

"Akşam 4 sularında eşiyle uyku ilacı alıp uyuduklarını biliyoruz." diye belirten Karaman, "Sabah 5.30'da ise cami görevlileri tarafından cesedinin bulunduğunu biliyoruz. Eşi de uyku ilacı kullandığı için polis tarafından bir saate yakın kapının vurulmasıyla uyandırılıyor ve eşinin en son kendisiyle birlikte uyuduğunu söylüyor. Ev kontrol edildiğinde camının açık olduğu anlaşılıyor. Cesedinde de tam cam hizasından aşağıya düştüğü değerlendiriliyor. Cesedin üzerinde, herhangi bir kesici aletle yada silahla bir yaralanma yok. Olay yerindeki kamera kayıtları inceleniyor. Düştüğü yer gören kamera şu ana kadar bulunamadı. Herhangi bir suikaste maruz kalıp kalmadığı araştırılıyor. Kendisi Esad'ın hedefindeki bir isimdi." dedi.