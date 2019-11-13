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Başkan Erdoğan'dan ABD'de PYD/YPG çıkışı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'DE PYD/YPG ÇIKIŞI!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı , heyetler arası görüşmenin ardından senatörlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 'nin kuzeyindeki terör oluşumunu 'Kürt' diye zikreden ABD'li senatörlere hitaben, ''Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, /. Bunlar terör örgütü, bunlar 'nın yan kuruluşlarıdır."

Cumhurbaşkanı , Oval Ofis'te ABD'li senatörlerle yaptığı toplantıda, "Sizin Kürt dediğiniz, ve 'dir. Bu örgütler, terör örgütü 'nın yan kuruluşlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG'dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin tesis edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha ifade ederek, "Güvenli bölgeye 6 ay ile 2 yıl arasında 1 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirebiliriz. Biz mültecilere 40 milyar dolar yatırım yaptık. Avrupa'dan şu ana kadar bize gelen miktar yalnızca 3 milyar Euro'dur" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA ADIM ATMALI'
ABD Başkanı Trump ise, mültecilerin Türkiye'den ayrılması durumunda Avrupa'ya gideceğini ve Avrupa'nın mülteciler konusunda adım atması gerektiğini söyledi.

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Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay! ERDOĞAN VE TRUMP BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!
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