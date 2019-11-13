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Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan , Başkan 'ın 'da görüşmesiyle ilgili, "İşbirliğimiz için verimli geçen görüşmeler yaptık" ifadesini kullandı.

detaylar gelecek...

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