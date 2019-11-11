Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.