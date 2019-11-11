11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince böyle arada kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
İŞTE DÜNYANIN KONUŞTUĞU O GÖRÜNTÜ!

'nin 'de sürdürdüğü 'nda yakaladığı 'lı terörist, bugün 'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği sırasında yakalanan 'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere 'ye getirildi.

KABUL EDİLMEDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı 'den sınır dışı (deport) edilmek üzere 'na getirildi. Pazarkule'den 'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki 'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

TAMPON BÖLGEDE BEKLİYOR

Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ABD'Lİ BİR YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI SINIR DIŞI EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN