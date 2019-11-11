İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi." dedi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi." dedi.
Çataklı ayrıca, "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." açıklamasında bulundu.
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