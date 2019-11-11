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İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
BAKANLIK: ABD'Lİ BİR YABANCI TERÖRİST...

Son dakika haberi... Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi." dedi.

Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi." dedi.

Çataklı ayrıca, "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." açıklamasında bulundu.

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