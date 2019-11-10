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Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
TEL ABYAD'DA YPG/PKK'YA AİT MAYIN DEPOSU BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 'da bölücü terör örgütü /'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK'ye bağlı komandoların Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama tarama sırasında tespit edilen ve YPG/PKK tarafından kullanılan eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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