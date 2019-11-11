Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlatıldı.
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