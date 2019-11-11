11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, “GELECEĞE NEFES” KAMPANYASINI BAŞLATTI

Başkan , Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek.

Başkan , 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğini 'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

AHaber CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN