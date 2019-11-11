FETÖ darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı, darbeci hainlere ceza yağdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve yargılamaların tamamlandığı 270 davada 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanığa hapis cezası verildi. Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 224'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 103'ü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 829 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş, 4 polis memuru da yer aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve yargılamaların tamamlandığı 270 davada 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanığa hapis cezası verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.
Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 270'i karara bağlandı. Sona eren davalarda, 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MAHKUM EDİLENLER
Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 829 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş, 4 polis memuru da yer aldı.
MÜEBBET CEZASI VERİLENLER
Eski 20 general, 408 subay, 132 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 103'üne müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 511 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.
Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaların sürdüğü 19 davadan 3'ü İstanbul'da, 9'u Ankara'da, 7'si diğer illerde görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TÜBİTAK'a 13 personel alınacak
- AK Parti'den flaş açıklama: Görev değişiklikleri olabilir
- İşte masadaki 7 kritik konu!
- Rekor için geri sayım! Dakikalar kaldı
- Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
- Harekete geçildi! Yemek programlarına ayar
- ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
- Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak
- "Doğu Akdeniz Tatbikatı"nda dikkat çeken detay!
- Yine Kılıçdaroğlu yine yalan!
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...
- ABD ordusu ve terör örgütü YPG/PKK'dan petrol için ortak devriye!
- Enerjide acele kamulaştırma kararı!
- Şanlıurfa'da feci kaza
- Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi
- İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi
- Ekrem İmamoğlu'ndan Necti Özkan'a kıyak ihale!
- Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
- Yüksek Hızlı Tren'de yeni dönem
- Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu