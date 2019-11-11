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Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti! “Geleceğe Nefes” kampanyası başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende ilk fidanı dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen 11 milyon fidan dikimi etkinliği saat 11.11'de başladı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:38
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