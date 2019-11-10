Başkan Erdoğan: 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz.” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasında 11 Kasım'da 11 milyon ağaç toprakla buluşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN GÜÇLÜ DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada #11milyonfidan'ı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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