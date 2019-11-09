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İBB’nin mağdur ettiği balık-ekmekçiler: Bunların derdi görüntü kirliliği değil, rant hesabı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
İBB’NİN MAĞDUR ETTİĞİ BALIK-EKMEKÇİLER GERÇEĞİ AÇIKLADI!

’nin mağdur ettiği Eminönü’ndeki balık-ekmekçiler ve bölge esnafından sert tepki: Bunların derdi görüntü kirliliği değil, rant hesabı. Bizi atıp kendi adamlarını alacaklar.

'nin (), Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı dava, 4. tarafından rededildi. İBB yetkilileri tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, karara balık-ekmek satan teknelerin yanı sıra bölge esnafı ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

"KİME SATIŞ YAPACAĞIZ, İŞLERİMİZ BİTER"

Sabah'ın haberine göre; "İnsanlar buraya balık-ekmek yemeye geliyor. Onlar gelmezse kime satış yapacağız. İşlerimiz biter" diyen bölgede satış yapan kestaneci, mısırcı, simitçi, turşucu ve lokmacılarlar da hayli endişeli:

"Sözleşmemiz de yılbaşında bitiyor, anlaşılan bizi de buradan atacaklar. Bu bir rant davası haline geldi. Oysa biz de Ekrem Başkan'a oy verdik. Bizi gönderip çevresindeki kişilere buradan rant sağlayacak. sürecindeki halkçı söylemleri yalanmış" dedi. Vatandaşlar ise, "Belediyenin yapması gereken bu kadar iş varken üç tekneyi hedefine alması anlaşılır gibi değil" sözleriyle karara tepki gösterdi.

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KİRASI 1 MİLYON LİRA

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, balık ekmekçilerin 100 yılı aşkın süredir İstanbul'un bir rengi olduğunu belirterek, "Şu anda bu renk silinmeye çalışılıyor" dedi. İlke, "Biz işgalci değiliz, belediyeye yıllık 1 milyon TL kira veriyoruz. Eğer sözleşme fesh edilmeseydi 2020'de 1.2 milyon TL kira verecektik. Vergimizi ödüyoruz. 150'den fazla insan buradan evine ekmek götürüyor" diye konuştu.

EKMEĞİMİZLE OYNUYORLAR

Balık-ekmek teknelerinin yanında kestane satan Mustafa Akkoç, belediyenin insanların ekmeğiyle oynadığını söyledi. Akkoç, "Teknelerinin kalkması bizim işlerimizi yüzde 50'den fazla düşürür. İnsanların buraya geliş amacı belli" dedi.

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AMAÇ YANDAŞA RANT ALANI OLUŞTURMAK

Bölgede 10 yılı aşkın süredir simitçilik yapan Saadettin Akın da, "En az 100 yıldır Eminönü'nde balık-ekmek satılır. Burası yıllardır yerli- yabancı turist çeker" dedi. Buradan balık-ekmeğin kaldırılacağına inanmadığını vurgulayan Akın, "Kesinlikle kaldırmazlar, yandaşlarına rant olarak burayı verirler" diye konuştu.

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TURŞUCULARIN DA İŞİ BİTER

Bölgede turşu satan Şükrü Sak, "Küçücük turşu tezgahında 3 kişi sigortalı çalışıyoruz. İnsanlar turşuyu balık-ekmek için alıyor. Eğer buradaki tezgahları kaldırırlarsa, kimse gelmez bizim de işlerimiz biter. Sadece balık-ekmek, turşucu değil simitçinin de tatlıcının da işi biter. Ekmeğimizle oynuyorlar" dedi.

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BÖLGE ESNAFI KARARDAN ÇOK RAHATSIZ

Lokmacıda çalışan Ferman Hangün de, "Burayı cazibe merkezi haline getiren balık-ekmek tekneleridir. Eğer balık-ekmek olmazsa bizim de işlerimiz yüzde 80 düşer. Bölge esnafı olarak karardan çok rahatsızız" dedi. Bölgede faaliyet gösteren bir mısırcı ise "Ne yapalım biz, nereye gidelim? Karnımızı nasıl doyuralım?" diye konuştu.

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