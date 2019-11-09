Adil Öksüz’ün kuzeni itirafçı oldu: ByLock’u telefonuma Berat Koşucu yükledi
FETÖ'nün firari sivil imamı Adil Öksüz’ün kuzeni Ali Emre Öksüz, itirafçı oldu. Ali Emre Öksüz, "ByLock’u telefonuma Berat Koşucu yükledi. Berat Koşucu çok samimi arkadaşım. ByLock üzerinden irtibat kuruyordum." dedi.
Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock yüklenen telefon numaralarıyla ilgili detaylı analiz yaptı. Kimlikleri belirlenen ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi FETÖ'nün firari sivil imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz de gözaltına alındı.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN KUZENİ İTİRAFÇI OLDU
Hürriyet'in haberine göre; Özel bir şirkette çalışan Öksüz'ün ByLock programını Aralık 2014–Ağustos 2015 tarihleri arasında aktif bir şekilde kullanarak 3 bin 816 kez bağlantı yaptığı ortaya çıktı. Sorgusunda itirafçı olan ve çok kritik bilgiler paylaşan Öksüz, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
"BYLOCK'U TELEFONUMA BERAT KOŞUCU YÜKLEDİ"
FETÖ'nün yapılanması ve mahrem imamları ile ilgili bilgi veren Öksüz'ün, "ByLock'u telefonuma Berat Koşucu yükledi. Berat Koşucu çok samimi arkadaşım. ByLock üzerinden irtibat kuruyordum" dediği öğrenildi. Koşucu, 2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından çalınmasının baş şüphelisiydi. Firari Koşucu'nun ABD'de olduğu kaydedildi.
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