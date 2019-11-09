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Adil Öksüz’ün kuzeni itirafçı oldu: ByLock’u telefonuma Berat Koşucu yükledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
ADİL ÖKSÜZ’ÜN KUZENİ İTİRAFÇI OLDU!

'nün firari sivil imamı ’ün kuzeni Ali Öksüz, itirafçı oldu. Ali Emre Öksüz, "’u telefonuma yükledi. Berat Koşucu çok samimi arkadaşım. ByLock üzerinden irtibat kuruyordum." dedi.

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nün kriptolu haberleşme programı yüklenen telefon numaralarıyla ilgili detaylı analiz yaptı. Kimlikleri belirlenen ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi FETÖ'nün firari sivil imamı 'ün kuzeni Ali Öksüz de gözaltına alındı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KUZENİ İTİRAFÇI OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Özel bir şirkette çalışan Öksüz'ün ByLock programını Aralık 2014–Ağustos 2015 tarihleri arasında aktif bir şekilde kullanarak 3 bin 816 kez bağlantı yaptığı ortaya çıktı. Sorgusunda itirafçı olan ve çok kritik bilgiler paylaşan Öksüz, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"BYLOCK'U TELEFONUMA BERAT KOŞUCU YÜKLEDİ"

FETÖ'nün yapılanması ve mahrem imamları ile ilgili bilgi veren Öksüz'ün, "ByLock'u telefonuma yükledi. Berat Koşucu çok samimi arkadaşım. ByLock üzerinden irtibat kuruyordum" dediği öğrenildi. Koşucu, 2010 sorularının FETÖ tarafından çalınmasının baş şüphelisiydi. Firari Koşucu'nun ABD'de olduğu kaydedildi.

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