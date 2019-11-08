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Türkiye düşmanı FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019
TÜRKİYE DÜŞMANI FETÖ’CÜ ENES KANTER’DEN ALÇAK ÇAĞRI

Firari ’cü terörist , 'da oynanacak final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı. “’de oyun oynanmaz” diyen Kanter, “Futbolculardan ve ’dan İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum” dedi.

Teröristbaşı için 'babam' diyen firari 'cü terörist , İtalyan gazetesine konuştu.

"'de oyun oynanmaz" diyen Kanter, "Futbolculardan ve 'dan 'da yapılacak finalini boykot etmelerini istiyorum" dedi.

Sadece UEFA'dan değil tüm Avrupa'dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, "Evet boykotu, tüm Avrupa'dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını isterim" diye konuştu.

HALK DÜŞMANI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Teröristbaşı Gülen'e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, "Bir halk düşmanıyım. Bu yüzde 2021'de Amerikan vatandaşı olacağım" dedi.

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