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FETÖ'cü Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN KÜSTAH SÖZLER

Teröristbaşı için ‘babam’ diyen firari ’cü , asılsız iddialarla aleyhinde skandal açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan , bu kez de Kanter’i konuk etti. Kanter, Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alarak küstah sözler sarf etti.

Kendisini elebaşı 'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü , 'de aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, 'Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Başkan Erdoğan'a hakaret etti.

FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler |Video FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN CNN'DE BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL SÖZLER |VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de televizyonuna katıldı. Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, hakaretler yağdırdı.

FETÖ'cü Enes Kanter'den FOX TV'de küstah 'Barış Pınarı' açıklaması |Video FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN FOX TV'DE KÜSTAH 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI |VİDEO


YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU
Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk olmuştu. Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasına da destek verdi..

FETÖ'cü Enes Kanter'den FOX TV'de küstah 'Barış Pınarı' açıklaması |Video FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN FOX TV'DE KÜSTAH 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI |VİDEO
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