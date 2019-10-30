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FETÖ'cü Enes Kanter'den ABD'nin skandal tasarıya çekimser oy veren Ilhan Omar’a alçak saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN, MÜSLÜMAN KADINA ALÇAK SALDIRI!

’cü , 'nin hem sahada hem masada zafer elde ettği Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'ye karşı ’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilen sözde tasarısına çekimser oy veren ilk temsilci ’a saldırdıç Kanter, sosyal medya hesabından “Ilhan Omar olması ne büyük bir hayal kırıklığı ve utanç vesilesidir." yazdı.

'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilen sözde "soykırım" tasarısına karşı çekimser kalan üç isim arasında, Kongre'ye giren ilk temsilci Ilhan Omar da yer aldı. Omar'ın bu duruşu 'cü 'in zoruna gitti ve Müslüman vekile saldırdı.

Minnesota'yı temsilen Demokrat Parti sıralarından Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar, 1915 olaylarını "" olarak nitelendiren karar tasarısına destek vermeyip çekimser kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

Başkan Erdoğan'dan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARI SERT TEPKİ

AKADEMİK BİR MUTABAKATA DAYANMASI GEREKİYOR

Bilhassa etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlallerine yönelik hesap verme zorunluluğunun çok önemli olduğuna inandığının altını çizen Omar, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat soykırıma yönelik hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun, jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir mutabakata dayanması gerekiyor."

FETÖ'CÜ ENES'İN ZORUNA GİTTİ

FETÖ elebaşı 'in manevi oğlu Enes Kanter, Ermeni soykırımı suçlamasını kabul etmeyen Ilhan Omar'a saldırdı. Ermeni soykırımı iftirasına destek veren FETÖ'cü Kanter, Omar'ı şu ihanet dolu sözlerle hedef gösterdi:

"Masum insanların öldürülmesini durdurmayı amaçlayan Türk yasa tasarısını desteklemeyen tek Demokrat'ın görünüşe bakılırsa Erdoğan'dan para alıp Amerikan halkının ve demokrasinin değil, Erdoğan'ın çıkarları için çalışmakta olan Ilhan Omar olması ne büyük bir hayal kırıklığı ve utanç vesilesidir."

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