Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi mutabakatı kapsamında Suriye’de ikinci ortak devriye yarın Ayn el- Arab’da (Kobani) gerçekleşecek.Detaylar geliyor...
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