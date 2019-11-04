04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA'DAN İKİNCİ ORTAK DEVRİYE

ile arasındaki Soçi mutabakatı kapsamında ’de ikinci ortak devriye yarın Ayn el- Arab’da (Kobani) gerçekleşecek.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN