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Mardin’in HDP’li Kızıltepe İlçe Belediyesine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
HDP'Lİ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Son dakika haberine göre; Mardin ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında 'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nilüfer hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇE BELEDİYESİNE KAYMAKAM HÜSEYİN ÇAM KAYYUM OLARAK ATANDI

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.

Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında 'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi. Belediyede güvenlik önlemleri alındı.

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