HDP'li Cizre Belediye başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine kayyum atandı
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.
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