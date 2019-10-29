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HDP'li Cizre Belediye başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine kayyum atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
HDP'Lİ BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden ’ın ’li Başkanı , görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu olarak atandı.

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden 'ın 'li Başkanı , görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

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